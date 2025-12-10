реклама

Цънцарова призна за чашата

10.12.2025 / 20:25 1

Булфото

Водещата на "Тази сутрин" по bTV Мария Цънцарова се появи в ефир с чаша със символичен надпис.

Вместо традиционните с логото на медията, днес сутринта тя беше поставила пред себе си чаша с надпис Time to make real change (Време е да направим истинска промяна), цитира Пловдив 24

Символиката в надписа в деня на очаквания трети голям протест срещу властта привлече внимание. Изчезването на чашата от кадър - също.

Актрисата Мартина Апостолова написа в профила си във Facebook: "Накараха Цънцарова да си махне чашата за кафе, на която пишеше “Time to make a change" от бюрото на сутрешния блок. Която съм сигурна, че не беше случайно там. Поне поседя няколко минути в ефир".

"Въпрос на гледна точка" написа самата водеща в личния си профил, публикувайки и снимка на самата чаша.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 8 минути)
Рейтинг: 32205 | Одобрение: 3965
Цънцарова дума не обели за синът на украинската посланичка, зверски убил друго младо момче за пари. Кви щеше да ги блещи ако беше за Митрофанова... Повтарям, доведеният син на украинската посланичка у нас преби и след това запали друго момче за около 200 000$.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама