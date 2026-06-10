Цветан Цветанов: Георги Кандев се готви за политическа кариера

Кадър Ютуб, Дарик Радио

Оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е подготовка за бъдеща политическа кариера. Това обяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на „Дарик Радио“, като допълни, че решението е изненадало както професионалното ръководство, така и ресорния министър Иван Демерджиев.

Според Цветан Цветанов напускането на Георги Кандев не е продиктувано от професионални конфликти, тъй като между него и министър Иван Демерджиев не е имало съществени различия. Бившият министър изтъкна, че Кандев е получил признание от служебния премиер Андрей Гюров и е бил оценен положително от президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев, което го е правело сигурен титуляр за поста.

Цветан Цветанов направи паралел с минали събития в сектора, като посочи, че по подобен начин е започнала политическата кариера на Бойко Борисов през 2005 година, както и на Румен Радев след напускането на Военновъздушните сили. „Това е част от мотивацията, че на някои избори може би ще се разчита на обществената оценка, която беше дадена за Кандев, да бъде материализирана в политически аспект“, коментира той пред водещия Божидар Русев.

Рокадите по високите етажи на МВР продължиха с временното назначаване на Любомир Николов, който до момента оглавяваше СДВР. Цветан Цветанов определи този ход като „аварийно решение“, провокирано от необходимостта бързо да се запълни липсата на ръководител в оперативната структура. По думите му това назначение няма да донесе дългосрочна устойчивост на системата, а окончателното кадрово предложение остава в ръцете на Иван Демерджиев. Бившият министър критикува състоянието на сигурността през последните години, като подчерта, че в МВР са допуснати сериозни слабости и липсва ефективна превенция, пише dunavmost.com.

В разговора беше засегната и тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха 4 души. Цветан Цветанов посочи, че основният проблем у нас остава манталитетът на шофьорите и усещането, че законът не важи за всеки. Той припомни практиката от своя мандат, когато сигурността е била повишена чрез масирано присъствие на патрули в критичните точки по направленията към Черноморието.

По отношение на дейността на известната криминална група „Калашниците“, бившият министър изрази безпокойство от информациите за заплахи срещу свидетели и призова за безкомпромисни действия от страна на полицията, в съответствие с позициите на държавното ръководство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!