Цветан Цветанов: Животът на Деян Илиев може да е в опасност, версията за "колективно самоубийство" издиша сериозно

ДАНС са били първи на терен, съмнения за вербувани агенти сред жертвите

Основните версии на МВР за трагедията "Петрохан-Околчица" се разпадат, а ключови свидетели напускат страната безпрепятствено. Това стана ясно от думите на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който подложи на унищожителна критика действията на разследващите органи. Според него, институциите умишлено неглижират следите, водещи към организирана престъпност и убийство, лансирайки удобната теза за ритуално самоубийство.

"Удобното" бягство на ключовия свидетел

Един от най-скандалните факти, които Цветанов изнесе, е липсата на контрол върху ключови фигури от обкръжението на загиналите. Деян Илиев – човекът, който е бил част от групата и пръв е "открил" телата, е бил допуснат да напусне България, цитира Дунав мост

"Нашите разследващи са позволили на Деян да напусне свободно страната. Неговото излизане означава, че може да е застрашен животът му, както и този на мексиканката, защото не трябва да се изключва версията за убийство," заяви Цветан Цветанов, цитиран от "Дарик Радио".

Това повдига въпроса: Защо прокуратурата и МВР не са наложили забрана за напускане на страната на лице, което е "наясно с всичко"? Дали това е некомпетентност или умишлено действие за прекъсване на информационната верига?

Лъжата за самоубийството и 15-годишната жертва

Версията за "колективно самоубийство" издиша сериозно при анализа на фактите около смъртта на най-младата жертва – 15-годишния Александър.

"Доколкото разбираме, 15-годишното момче е убито, защото няма натривки по ръцете. То не може да е упражнило прострелване с пистолет, който да е държало," категоричен бе Цветанов.

Липсата на барутни частици по ръцете на жертва, която уж се е самоубила, е криминалистично доказателство за убийство. Въпреки това, официалните власти продължават да говорят за "ритуал", което отклонява вниманието от физическия извършител на екзекуцията.

Мексиканската връзка и сянката на ДАНС

Цветанов повдигна завесата и над "мексиканската връзка", която странно отсъства от официалните сводки. Групата е напуснала Мексико "инцидентно – от днес за утре", което предполага бягство от нещо много по-опасно от вътрешни раздори – вероятно картели или организирана престъпност.

Още по-тревожни са съмненията за връзки с българските служби.

"Излязоха версии, че ДАНС са били първи на терен. Това означава, че ДАНС има съпричастност към някои от хората в тази група. По всяка вероятност някой е бил вербуван," допълни бившият министър.

Ако се докаже, че в групата е имало информатори на ДАНС, това би обяснило чадъра над разследването и опитите случаят да бъде приключен бързо като "битов инцидент".

Институционална кома

Докато въпросите се трупат, политическото ръководство на МВР липсва. Действащият министър не се е появил публично вече 17 дни, въпреки че страната е разтърсена от шест трупа и съмнения за сектантски убийства.

"Има пълно безхаберие – в този случай няма да излезе истината, а само ще гадаем и спекулираме," прогнозира мрачно Цветанов. "Главният секретар на МВР трябва да си подаде оставката при встъпването на служебния министър-председател."

Липсата на записи от камерите за период от 15 дни и закъснението при изземването на доказателствата от къщата в село Българи допълват картината на разследване, което сякаш е програмирано да не стигне до крайния резултат.

