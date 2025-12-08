Цветанка Ризова попадна в неловка ситуация

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Цветанка Ризова обича да притиска гостите си с неудобни въпроси и да ги поставя в неудобни ситуации. Тази вечер тя също се опита да провокира студент навръх 8 декември, но се почувства неловко, след като се оказа, че не знае защо днешният ден е и свят.

Предлагаме ви прелюбопитна част от разговора между Ризова и Денислав Иванов, член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на Студентските съвети, в „Лице в лице“:

Иванов: Аз ще празнувам спокойно и смирено. С приятели сме се разбрали, да изпием по чаша вино и да почетем празника без сериозни чествания и големи ексцесии. Просто смирени и балансирани.

Ризова: Защо да сте смирени, за какво се смирявате?

Иванов: Не трябва ли всички да сме смирени?

Ризова: Не, не, питам. Точно пък сега на празника смирено, защо. Не искате да избухнете като повечето колеги.

Иванов: Предпочитам да бъдем смирени, да сме спокойни, балансирани и да се радваме на малкото хубави неща, които се случват в ежедневието. Прекалено заляти сме от негативизъм, съжалявам, че разговорът ни тръгна в тази посока на този свят ден.

Ризова: Хубав ден, ама не е пък чак свят 8 декември.

Иванов: За някои е свят.

Ризова: Добре, чудесен празник.

Иванов: Тогава да кажем защо е бил свят. През 1903 година, преди да се смени Григорианския календар, на този ден сме почитали Свети седмочисленици.

Ризова: Имаме минала история.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!