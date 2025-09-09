Тагарев: Китай вече е лидерът на антизападната коалиция

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Парадът и цялата церемония в Китай показа, че страната вече е лидер в антизападната коалиция и Путин вече приема този факт, това каза по bTV бившият военен министър Тодор Тагарев. Той добави, че огромна част от руската военна индустрия и дроновете, с които се атакува Украйна, получават частите си именно от Китай.

Тагарев заяви също, че след срещата в Аляска руският президент е станал напълно неконтролируем. „Путин не се съобразява вече с никакви предупреждения от САЩ и това показва, че идеята на Тръмп да бъде добронамерен към него, за да го отдалечи от Китай, не е постигнала резултат”, коментира той. По думите на бившия министър, това трябва да покаже на САЩ, кои са истинските им съюзници.

