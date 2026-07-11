Тагарев: Радев иска да увеличи разходите за отбрана, но не казва за какво

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Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев критикува пасивното участие на България по време на срещата на върха в Анкара. По информация на БНР, страната ни е останала изолирана от интеграционните процеси в европейската отбранителна индустрия и не се е включила в нито един нов проект в рамките на ключовия индустриален форум.

Въпреки че страната ни е подкрепила финалната декларация от срещата, отсъствието на български представители от ключови договорености буди сериозна тревога.

"Подкрепихме декларацията във вида, в който тя беше приета, но отсъствахме от много други развития. Най-видимото отсъствие беше от индустриалния форум, в който се включиха почти всички членове на НАТО и със сигурност всички, които имат амбиция в областта на отбранителната индустрия, може би с единственото изключение България", посочва Тодор Тагарев, пише dunavmost.com.

Той допълва, че страната ни не участва в нито един от подписаните в Анкара договори, нито в стартиращите нови инициативи, което определя като изключително лош сигнал.

Според него българската отбранителна индустрия е разчитала основно на продажбата на боеприпаси от традиционни големи фирми покрай войната на Русия срещу Украйна, генерирайки милиарди евро приходи. Тази перспектива обаче не е дългосрочна. "Не е ясно сегашното правителство какво има предвид и как вижда развитието на тази индустрия", коментира бившият военен министър.

По отношение на приетия от правителството план за повишаване на разходите за отбрана, Тагарев изразява скептицизъм относно реализацията на заложените цели. Равнището за финансиране от 5% е разделено на 3,5% за отбрана и 1,5% за стоки и услуги с бойно назначение, киберсигурност и инфраструктура.

"За този 1,5% не виждам проблем. По-важният въпрос е дали ще стигнем и кога тези 3,5%, при положение, че сега сме на около 2,15% от БВП", уточнява той.

Бившият министър обръща внимание и на липсата на конкретика в позициите на изпълнителната власт: "По думите му премиерът Румен Радев е много категоричен, че трябва да увеличаваме разходите за отбрана, но не казва за какво."

За разлика от пасивността на България, срещата в Анкара се отчита като значителен успех за Украйна. Подписани са нови договори за съвместно производство на дронове и системи за защита между Киев и няколко страни-членки на НАТО.

"Самата перспектива за започване на производство в Украйна позволява на страните, които подкрепят Украйна и разполагат със системи "Пейтриът", да извадят допълнителни количества ракети и да ги дадат на Украйна с очакването, че те ще могат да възстановят необходимите за тяхната отбрана ракети", обяснява Тагарев.

Според него ключов момент е осъзнаването, че Украйна вече поема инициативата на фронта, а Русия не е способна да изпълни първоначалните си планове за окупация. Тази промяна в нагласите вече се възприема не само в Европа, но и от американската администрация и Доналд Тръмп. Тагарев е категоричен, че финансовата помощ и натискът от страна на Украйна трябва да продължат, за да се стигне до благоприятен изход от конфликта.

Редактор "Екип на Петел",

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