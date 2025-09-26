Тахов: Магазините за хората ще бъдат открити непосредствено преди Нова година

Снимка: Булфото

Магазините за хората ще бъдат открити непосредствено преди Нова година, каза пред журналисти министърът на земеделието Георги Тахов преди откриването на биофестивала във Велико Търново.

Досега министърът обявяваше публично, че първият такъв магазин, от който се очаква да продава български стоки на достъпни цени, ще отвори до края на септември, предава БНР.

"На 27 август беше сформирано дружество "Магазин за хората", където беше избран изпълнителен директор, както бяха избрани членове на Съвета на директорите. Това са хората, които са призвани да реализирате идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание. Съгласно концепцията, която те са изградили, се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди нова година", каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Създаването на веригата от магазини за хората беше заложено в Държавния бюджет за тази година по настояване на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!