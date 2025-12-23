Търговец за поскъпването на водата: Спираме да я пием, само на ракия ще бъдем

Редактор: Недко Петров

Регионалното министерство отложи поскъпването на водата във ВиК дружествата с държавно участие. В София обаче частна фирма оперира на концесия. Това означава, че няма пречка да вдигне цените от 1 февруари.

Поскъпването на водата е лоша новина за Венци Панов, който продава сувенири в центъра на столицата. Казва, че търговията не върви, така че добре да може да посреща увеличените разходи за вода.

И сега сметката му стига 70 лева понякога, защото семейството му е голямо.

Ще гледаме да правим икономии. Ще спрем да пием вода, само на ракия ще бъдем, признава Венци.

По сегашните тарифи около 30 лева месечно плаща Богдана Йорданова. Пресмята, че с поскъпването сметката й ще скочи с около 4 лева. Казва, че питейните качества на водата са добри, но авариите са чести.

Много често се пукат тръби на едно и също. Идват, копат, слагат, зариват и продължават. Повече не се асфалтира, дупки до дупки. Това е, каза за бТВ Богдана.

С предвиденотото увеличение от близо 12 на 100, цената на водата в столицата от догодина ще стигне до 4 лева и 12 стотинки с ДДС.

