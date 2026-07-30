"Търкиш петролиум" се включва в проучванията за нефт и газ в блок "Хан Тервел" в Черно море

Пиксабей

"Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В." ще може да прехвърли 33 на сто от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел", след като вчера Министерският съвет разреши промяната. Новият титуляр, който се включва в проучванията, е "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд", съобщиха от кабинета. След частичното прехвърляне ШЕЛ вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд" - 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с "Шел Експлорейшън енд продакшън". През април 2026 г. титулярят прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на "ОМВ Петром Е&П България СРЛ".

С вчерашното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

Редактор "Екип на Петел",

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