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"Търкиш петролиум" се включва в проучванията за нефт и газ в блок "Хан Тервел" в Черно море

30.07.2026 / 11:56 6

Пиксабей

"Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В." ще може да прехвърли 33 на сто от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел", след като вчера Министерският съвет разреши промяната. Новият титуляр, който се включва в проучванията, е "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд", съобщиха от кабинета. След частичното прехвърляне ШЕЛ вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд" - 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с "Шел Експлорейшън енд продакшън". През април 2026 г. титулярят прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на "ОМВ Петром Е&П България СРЛ".

С вчерашното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.

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Коментари
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Серж (преди 7 минути)
Рейтинг: 247790 | Одобрение: 50355
Хайде спрете се, де! Излишни обиди и ненужно хабене на нерви! Големи мъже сте! Срамота...
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Burton (преди 22 минути)
Рейтинг: 43014 | Одобрение: 3444
Напомни му на главния смукач, че до вчера твърдеше, че никой не ни "бръснел за джанка", а днес се възмущава, че не сме си добивали сами нефт... Нищо хумористично няма в шизофренията ти. 
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kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 641111 | Одобрение: 126721
Главният смукач на сайта да лапа шнорхела и да далдисва.....Всички с кастрирано чувство за хумор са идиоти....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Burton (преди 34 минути)
Рейтинг: 43014 | Одобрение: 3444
Серж, ние нямаме капацитет да проучваме и добиваме. Очевидно е, че капацитетът ни е разни палячовци да говорят за смучене, щото само от това разбират... 
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kris (преди 43 минути)
Рейтинг: 641111 | Одобрение: 126721
Ами като не можем сами да си го намерим, ще смучем на другите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
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Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 247790 | Одобрение: 50355
Отново си даваме ресурсите даром...

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