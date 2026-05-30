Татяна Дончева: Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия във Варна?

Кадър БНТ, архив

Скандален политик отново си отвори устата и стана страшно.

Не са само сигналите на партия "Възраждане" за построения квартал във Варна. За да се издаде заповед на директора на ДАНС за експулсиране от България на украински гражданин, значи е имало в ДАНС едни пчелички, по-голяма част в местното ДАНС и в голямото, които са се борили за националната ни сигурност и то в доста несигурна среда, дали началниците ти искат това, което правиш.

Това каза в интервю пред БНР бившият зам.-председател на НС, бивш депутат, юрист и лидер на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Деньо Денев е имал материал, за да изгони украински граждани за 20 години. Това означава, че някои пчелички са си свършили работата. За мен по-тревожно е нашето неразбиране, че сме българи и трябва да гледаме случай, в който едни украински граждани, дошли в нашата държава, са ни поставили в ситуация да се чувстваме чужди в собствената си държава. Те са получили контрола на над 100 декара земя в ключови зони в България. Това не е гранична зона да спорим със съседна държава. Това е в сърцето на държавата, където си заградили 100 декара и строили ", коментира Татяна Дончева.

"Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия? Това за мен е най-тревожното", допълни тя, пише факти.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!