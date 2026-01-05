Таймс: Аятолах Али Хаменей се готви за бягство в Русия

Кадър Нова тв

Върховният лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей има "план за бягство", който включва оттегляне в Русия, ако протестите, обхванали страната, продължат да се разрастват. Това твърди британският вестник The Times.

Планът, наречен от британския доклад "План Б", включва 86-годишния Хаменей и 20 негови близки, включително членове на семейството му и негови помощници.

"Те са начертали маршрут за бягство от Техеран, в случай на такава необходимост", коментира източникът пред The ​​Times , добавяйки, че режимът е зает със "събирането на активи, имоти в чужбина и пари в брой, за да улесни безопасното си изтегляне" от Иран.

Планът предвижда и начин за опазване на огромната му мрежа от активи, която според разследване на Ройтерс от 2013 г се оценява на около 95 милиарда долара и включва организацията "Setad" - една от най-мощните организации в Иран, и системата от полудържавни благотворителни фондации на аятолаха, известни с финансовата си непрозрачност, цитира Актуално.

"План Б" обхваща Хаменей и неговия много тесен кръг от сътрудници и семейство, включително неговия син и предполагаем наследник Моджтаба, пише The Times, позовавайки се на източници от разузнаването.

В доклада се споменава също, че според бившия служител на израелското разузнаване Бени Сабти, Хаменей ще замине за Русия, тъй като "за него няма друго място".

Хаменей неведнъж е казвал, че "се възхищава на Путин, като иранската култура е много близка до руската", пише още в доклада.

