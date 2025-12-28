Тази нощ пожар е имало в бившето Помощно училище във Варна

илюстрация: Булфото

Нов пожар в сградата на бившето Помощно училище "Братя Миладинови" във Варна до Трета гимназия вдигна на крак огнеборците след полунощ на 27 декември. Това е трети палеж, след като в края на януари голям пожар напълно унищожи около 400 – 500 кв.м. от покривната конструкция, припомня moreto.net.



От години сградата е изоставена и се използва като спалня от бездомници. При първия инцидент пожарникарите гасиха огъня в продължение на близо 24 часа, след което мястото бе временно оградено с найлонови ленти.



Въпреки че остана без покрив, теренът около сградата продължи да бъде оживен през цялата година. Последователно бяха изтръгнати и извозени металните решетки на прозорците, части от оградата и други метални елементи. Постройката отново се превърна в убежище за бездомници и в нерегламентирано санитарно място, допълва .moreto.net.



Изгорялата сграда дори стана обект на упражнения по фотография на различни групи и клубове. С изгорял под и свободен достъп, тя привлича любопитни деца и тийнейджъри, които често я обикалят.При последния инцидент от постройката отново се е разнесъл дим, но този път пожарникарите са успели бързо да се справят с палежа.



Някога училището „Братя Миладинови“ за деца с умствена изостаналост бе трансформирано в ресурсен център. След преместването на дейността сградата остана да пустее. Теренът с площ 3,37 дка, както и сградата (725 км.м. застроена площ), са Общинска публична собственост. До момента управата на район „Одесос“ и Община Варна не са обявили какви действия ще предприемат по отношение на имота с двор от близо 3 декара.



Постройката, изградена през 40-те години на ХХ век, е солидна и въпреки пожарите остава конструктивно стабилна, със запазени комини. Освен че е грозна гледка за живеещите наоколо, изоставената сграда в центъра на Варна продължава да представлява сериозна опасност.

