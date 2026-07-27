Техеран заплаши София: Трябва да понесете отговорност

Кадър Ирна 24

Техеран насочи предупреждението към хората, одобрили разполагането на американските въздушни цистерни

Иран отправи пряка заплаха към българските управляващи заради решението американски самолети за въздушно зареждане да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“. Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаеи заяви, че хората, взели решението, трябва да понесат отговорност за определената от Техеран като опасна стъпка.

„Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази“, гласи предупреждението на иранското външно министерство.

Техеран твърди, че е наясно с предишното присъствие на американски самолети на летище „Васил Левски“ в София. Според иранската страна машините са били разполагани с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Българските власти отхвърлят твърдението, че страната участва във войната, и заявяват, че от българска територия няма да се извършват бойни операции, цитира Флагман.

Новото изявление засилва тона спрямо София. Иранското външно министерство не посочва каква точно отговорност ще търси, но поставя решението на българските власти в пряка връзка с действията на американските сили срещу Иран. Предупреждението е насочено лично към политиците и институциите, одобрили американското присъствие. Припомняме, че вчера нашият военен министър на Димитър Стоянов заяви, че не изключва възможността страната ни да бъде ударена от Иран. В този случай, подчерта министърът, ще се активира член 5 на НАТО.

Народното събрание разреши временното разполагане в „Безмер“ на до осем самолета KC-135, до 250 американски военнослужещи и необходимото оборудване. Правителството обясни решението със съюзническите ангажименти на България към САЩ и увери, че самолетите ще изпълняват логистични задачи, свързани с въздушно зареждане извън българското въздушно пространство.

Решението предизвика напрежение и въпроси дали присъствието на американските машини повишава риска за сигурността на страната. Жители на населени места около авиобазата поискаха гаранции, че районът няма да се превърне в потенциална цел при разрастване на конфликта.

Иранската страна подчертава, че иранският народ няма конфликт с българския народ, и припомня десетилетията отношения на взаимно уважение. Разграничението е ясно - предупреждението е насочено към хората, които вземат решенията в София, а не към гражданите на България.

Поне засега Техеран не обявява конкретни ответни действия. Посланието обаче остава еднозначно - Иран приема разполагането на американските въздушни цистерни като подкрепа за военните действия на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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