"Телеграф": Пиян джигит нацели две патрулки във Варна
Булфото, архив
Пиян шофьор блъсна две полицейски коли до дирекцията на ОД на МВР във Варна.
Инцидентът е станал на ул. "Патлейна" в центъра на Морската столица, съобщават очевидци за "Телеграф".
Неадекватният водач на Ауди А3 е влязал в забранена улица и се е забил в две от паркираните служебни Астри пред слисаните погледи на служителите в петъчния ден, точно когато си тръгват от работа.
