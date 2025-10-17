реклама

"Телеграф": Пиян джигит нацели две патрулки във Варна

17.10.2025 / 18:53 1

Булфото, архив

Пиян шофьор блъсна две полицейски коли до дирекцията на ОД на МВР във Варна.

Инцидентът е станал на ул. "Патлейна" в центъра на Морската столица, съобщават очевидци за "Телеграф".

Неадекватният водач на Ауди А3 е влязал в забранена улица и се е забил в две от паркираните служебни Астри пред слисаните погледи на служителите в петъчния ден, точно когато си тръгват от работа.

 

