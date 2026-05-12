Тенчо Тенев: У нас няма сериозни санкции за нарушителите по пътищата

Кадър Нова телевизия

В българското законодателство няма сериозни санкции за нарушителите на Закона за пътищата. Двамата шофьори, участвали в катастрофата на „Хемус” от днес, имат много такива нарушения. Това каза бившият директор на КАТ Тенчо Тенев в ефира на „Интервюто в Новините на Nova”.

Той даде следния пример – в Япония, професионален водач на три години, ако има две нарушения, му се отнема шофьорската книжка и се явява на проверочен изпит.

Във Великобритания – младите водачи, ако имат в рамките на две години две сериозни нарушения, също остават без книжка и се явяват отново на изпит – и теория, и практика, допълни Тенев.

Експертът беше категоричен, че това трябва да се включи и в българското законодателство.

Бившият шеф на КАТ каза, че в страната трябва да има повече лаборатории за резултати от кръвна проба при тест за наркотици.

И допълни, че във Фонда за пътна безопасност има достатъчно пари за тази цел.

