Тенчо Тенев: У нас няма сериозни санкции за нарушителите по пътищата

12.05.2026 / 21:34 2

Кадър Нова телевизия

В българското законодателство няма сериозни санкции за нарушителите на Закона за пътищата. Двамата шофьори, участвали в катастрофата на „Хемус” от днес, имат много такива нарушения. Това каза бившият директор на КАТ Тенчо Тенев в ефира на „Интервюто в Новините на Nova”.

Той даде следния пример – в Япония, професионален водач на три години, ако има две нарушения, му се отнема шофьорската книжка и се явява на проверочен изпит. 

Във Великобритания – младите водачи, ако имат в рамките на две години две сериозни нарушения, също остават без книжка и се явяват отново на изпит – и теория, и практика, допълни Тенев. 

Експертът беше категоричен, че това трябва да се включи и в българското законодателство.

Бившият шеф на КАТ каза, че в страната трябва да има повече лаборатории за резултати от кръвна проба при тест за наркотици. 

И допълни, че във Фонда за пътна безопасност има достатъчно пари за тази цел.

Пиша на кирилица (преди 1 час)
В Англия като направиш нарушение получаваш уведомление на мига. Така се учиш и знаеш как повече да не бъркаш. Тука едно едно и също нарушение може да го правиш като 10 пъти минеш по маршрута за деня и да научиш това след 50 дена. на всичкото отгоре нарушенията ги пишат на собственика на автомобила. От де едно семейство ще знае преди Х дена кой е управлявал автомобила.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
skokos (преди 1 час)
Както се казва, тука е България, тука е така. За потенциално опасен шофьор санкциите са по строги отколкото за шофьор причинил ПТП. Докато това е така, каквито и глоби да се налагат ефекта ще е никакъв 

