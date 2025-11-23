реклама

Теодор Ушев: Сервитьорките в баровете в България (не само в София) говорят по-добър английски от представители на Държавната администрация в Брюксел

Сервитьорките в баровете в България (не само в София) говорят по-добър английски от представители на Държавната администрация в Брюксел - факт, пише Теодор Ушев.

Разносвачите на храна са по-интелигентни и имат по-добро образование от тези примати в парламента - факт. Освен това са по-възпитани.

Разпоредителките в театрите имат по-добра театрална култура от служителите в МинКултурата - факт.

Депутати, на хранилка в Европарламента, отиват в Русия да плюят работодателите си. Не говорят английски. Не говорят и руски - факт.

При всички тези факти, как се нарича обществения строй на държавата?

Диктатура на глупостта и корупцията, така се нарича.

 

Коментари
