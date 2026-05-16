Теодора Георгиева съди България в Страсбург

16.05.2026 / 11:54 1

Снимка Европейска прокуратура

Отстраненият временно от поста си български европейски прокурор Теодора Георгиева заведе дело срещу държавата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, съобщават от вестник "Сега".

Магистратът претендира, че са нарушени правата ѝ на свободно изразяване на мнение, правото на личен и семеен живот, както и липсата на ефективни правни средства за защита срещу воденото срещу нея административно производство.

В жалбата си до съда в Страсбург Георгиева твърди, че е жертва на прокурорски произвол и че срещу нея се води инквизиционно производство, в което не може да се защити, тъй като формално няма статут на обвиняема. Според нейните изявления, държавното обвинение провежда институционална вендета заради разкритията ѝ.

Европейската прокуратура в България започва реална работа година след избирането на Георгиева през юли 2020 година. Според магистрата, забавянето е следствие на организационни трудности, създадени под ръководството на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

Въпреки това, институцията успява да стартира мащабни разследвания, свързани с разширяването на газохранилището край село Чирен, пристанището във Варна, възможни злоупотреби в Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и схеми с емисии парникови газове от топлоелектрическите централи, пише dunavmost.com.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Коментари
Dooobre!!! (преди 54 секунди)
Рейтинг: 23039 | Одобрение: 7779
Да не съди България, а ББ, Шишо и Сарафов. Те да си плащат за мушенгиите, а не ние всички!
Да живей България!
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 206192 | Одобрение: 20867
Нищо ново под слънцето!!!

