Теодора Георгиева съди България в Страсбург

Снимка Европейска прокуратура

Отстраненият временно от поста си български европейски прокурор Теодора Георгиева заведе дело срещу държавата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, съобщават от вестник "Сега".

Магистратът претендира, че са нарушени правата ѝ на свободно изразяване на мнение, правото на личен и семеен живот, както и липсата на ефективни правни средства за защита срещу воденото срещу нея административно производство.

В жалбата си до съда в Страсбург Георгиева твърди, че е жертва на прокурорски произвол и че срещу нея се води инквизиционно производство, в което не може да се защити, тъй като формално няма статут на обвиняема. Според нейните изявления, държавното обвинение провежда институционална вендета заради разкритията ѝ.

Европейската прокуратура в България започва реална работа година след избирането на Георгиева през юли 2020 година. Според магистрата, забавянето е следствие на организационни трудности, създадени под ръководството на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

Въпреки това, институцията успява да стартира мащабни разследвания, свързани с разширяването на газохранилището край село Чирен, пристанището във Варна, възможни злоупотреби в Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и схеми с емисии парникови газове от топлоелектрическите централи, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!