Теодора Георгиева съди България в Страсбург
Снимка Европейска прокуратура
Отстраненият временно от поста си български европейски прокурор Теодора Георгиева заведе дело срещу държавата в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, съобщават от вестник "Сега".
Магистратът претендира, че са нарушени правата ѝ на свободно изразяване на мнение, правото на личен и семеен живот, както и липсата на ефективни правни средства за защита срещу воденото срещу нея административно производство.
В жалбата си до съда в Страсбург Георгиева твърди, че е жертва на прокурорски произвол и че срещу нея се води инквизиционно производство, в което не може да се защити, тъй като формално няма статут на обвиняема. Според нейните изявления, държавното обвинение провежда институционална вендета заради разкритията ѝ.
Европейската прокуратура в България започва реална работа година след избирането на Георгиева през юли 2020 година. Според магистрата, забавянето е следствие на организационни трудности, създадени под ръководството на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.
Въпреки това, институцията успява да стартира мащабни разследвания, свързани с разширяването на газохранилището край село Чирен, пристанището във Варна, възможни злоупотреби в Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и схеми с емисии парникови газове от топлоелектрическите централи, пише dunavmost.com.
