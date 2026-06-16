Тетяна Станева: Вижда се, че Русия губи! Ударите й са отчаяни

Стопкадър Нова Нюз

Президентът на Украйна Владимир Зеленски е предложил среща с руския лидер Владимир Путин да се проведе на територията на Съединените щати. Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор с американския президент.

Междувременно Европейският съюз даде зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер за присъединяването на Украйна и Молдова. От Европейската комисия съобщиха в социалната мрежа Х, че всички държави членки са постигнали пълно съгласие по въпроса.

Новината идва на фона на масирана руска атака срещу Украйна. Ситуацията в Украйна коментира журналистът Тетяна Станева в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Тя каза, че новината за зелената светлина за преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е "потънала" в информационния поток заради нападенията. Тя подчерта, че са обстрелвани жилищни сгради, културни центрови. "Имаше вчера и такъв коментар от самия Зеленски. Той каза - тъй като те нямат история, те удрят по историята. Аз бих добавила - тъй като нямат култура, удрят по културата. Когато удариш по такива сгради, това е отчаян ход, който показва, че не ти е останало нищо. Това е действие от злост, от безизходица. Вижда се, че Русия губи. Тя показва последните си възможности", каза още Станева.

Тя обясни, че украинците "проливат кръв", за да бъдат част от Европейския съюз от 2013 г. Също така е на мнение, че тази новина може да бъде повод за Русия да изпраща още повече дронове и ракети. Станева каза, че украинците вече за разочаровани и от Европа, и от САЩ. А Путин си прави каквото си иска, защото няма ответна реакция срещу действията му, допълни още тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!