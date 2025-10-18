The Economist: 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна

Кадър Ютуб

Последното голямо настъпление на Русия в Украйна завърши практически с нищо. Междувременно Русия тази година е загубила над 100 хиляди войници, убити в бой — съобщава The Economist. Анализът на изданието сочи, че при сегашните темпове на настъпление на Русия ще ѝ трябват 103 години, за да завладее цяла Украйна, цитира Сега.

Медията напомня, че през май Русия започна мащабно настъпление, целящо пробив на украинските позиции, като атаките обхванаха почти цялата фронтова линия. Това е третото голямо настъпление на Русия в Украйна от началото на пълномащабната война и вече е към своя край.

Според The Economist, фронтовата линия практически не се е променила от октомври 2022 г., когато украинската армия проведе своето контранастъпление. Нито един голям град не е бил превзет или освободен. По изчисления на изданието, през тази година Русия е успяла да завземе едва 0,4% от украинската територия, при това с огромни човешки загуби.

По оценка на изданието, от началото на пълномащабното нахлуване до януари тази година руските загуби в Украйна са възлизали на между 640 000 и 877 000 души, от които 137 000 – 228 000 са били убити. До 13 октомври загубите са нараснали с почти 60%, достигайки между 984 000 и 1,438 млн. души, включително 190 000 – 480 000 убити.

В публикацията се посочва, че през лятото боевете са били много по-смъртоносни за Русия, отколкото за Украйна. Изданието потвърждава смъртта на 8668 украински военнослужещи през тази година, като отбелязва, че това е долната граница на оценката. Дори ако реалните загуби са двойно по-големи, съотношението между загубите на Украйна и Русия остава около 1 към 5.

„Ако не настъпят някакви радикални промени, Владимир Путин няма да може да спечели войната на бойното поле. Фактът, че въпреки всичко продължава да опитва, показва, че му липсват идеи“, заключава The Economist. По оценка на журналистите, окупирането на всички територии на Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област не би могло да се случи преди юни 2030 г.

Според анализа на The Economist, внезапен срив на украинската отбрана е малко вероятен, като се имат предвид концентрацията на безпилотни летателни апарати и на високоточни далекобойни оръжия в близост до фронтовата линия. Пробивът на украинските отбранителни позиции е изключително труден. Постепенен напредък е възможен, но на цената на огромни жертви и разходи. Дори ако бъде постигнат пробив, придвижването на големи сили и техника, необходими за неговото развитие, ще бъде крайно затруднено.

„Възможността на Русия да продължи бойните действия с настоящите темпове вероятно е към своя край. А ако Путин въпреки това продължи, ще се изправи пред нов риск. След три години неуспешни настъпления внезапният срив на руската военна икономика може да се окаже по-вероятен от краха на украинската отбрана,“ заключава изданието.

