The New York Times: Путин така презира Зеленски, че чак името му не се събира в устата

Презрението на руския президент Владимир Путин към украинския му колега е толкова дълбоко, че той почти никога не произнася името му. Кремъл настоява, че Володимир Зеленски е нелегитимен лидер, а руската държавна телевизия го нарича „клоун“. Въпреки това американският президент Доналд Тръмп наскоро насочи дипломатическата си активност именно към идеята, че Путин и Зеленски ще трябва да се изправят лице в лице, за да сложат край на войната, пише The New York Times.

Тръмп заяви, че е „започнал да организира“ такава среща по време на телефонен разговор с Путин в понеделник. В резултат на това в Москва, на фона на усилията на Тръмп да спре конфликта, се появи нова дипломатическа загадка: възможно ли е скоро да се срещнат основните врагове във войната?

Политически рискове за Путин

За Путин подобна среща на върха би могла да бъде начин да си осигури мирно споразумение, което Кремъл да представи като победа, при условие че Тръмп окаже натиск върху Зеленски да приеме руските искания относно украинската територия и суверенитет. От друга страна, това носи и политически рискове, тъй като Кремъл отдавна сигнализира, че преките преговори със Зеленски биха били под достойнството на руския лидер.

„Това би било компромис“, заяви в телефонно интервю Константин Затулин, високопоставен руски депутат, описвайки потенциалната среща като отстъпка от страна на Кремъл. „Русия би оттеглила резервите си относно среща със Зеленски, за да подкрепи миротворческите усилия на президента Тръмп“, заяви парламентаристът.

Затулин добави, че някои руски официални лица смятат, че Путин при никакви обстоятелства не трябва да се среща със Зеленски, предвид факта, че „Русия навсякъде говори за Зеленски като за нелегитимен“. Въпреки това той лично смята, че срещата на върха трябва да бъде обмислена, защото „залозите са твърде големи, за да продължаваме да пренебрегваме каквато и да е възможност за среща“.

Путин ще се срещне само при едно условие

Кремъл, както обикновено, се опитва да остави всички възможности отворени, като сигнализира, че срещата е възможна, но не и неизбежна. Анализатори, които следят Кремъл, смятат, че е трудно да си представим Путин да се съгласи на среща, освен ако не е ясно, че Зеленски е готов да приеме ключови руски искания.

„Просто не виждам никаква перспектива такава среща да бъде организирана в близко бъдеще“, каза Григорий Голосов, политолог от Санкт Петербург. Той прогнозира, че Путин ще се срещне със Зеленски само „ако за Путин стане ясно, че тази среща е необходима, за да капитулира Украйна, за да признае Зеленски поражението си“.

Среща с каквато и да е друга цел би могла да предизвика противоречия в Русия. Путин изгради наратива за своята инвазия върху лъжливата идея, че Зеленски ръководи „режим“, виновен за геноцид над рускоговорящите.

Ролята на Тръмп

Преговорите „един на един“ биха могли да представят Путин и Зеленски като равни, поради което за мнозина твърдението на Тръмп за организиране на среща звучи пресилено.

„Може би се разбират малко по-добре, отколкото си мислех“, каза Тръмп за Fox News, въпреки че няма доказателства за каквито и да било отношения между двамата лидери. Тръмп добави, че именно затова е предложил първо да се срещнат сами, а не в тристранен формат с него.

И докато Зеленски повтори, че е готов да се срещне с Путин, съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков не спомена никаква среща на върха в резюмето на разговора с Тръмп. Подобно уклончив беше и руският външен министър Сергей Лавров, който каза, че „всички контакти с участието на висши служители трябва да бъдат много внимателно подготвени“.

Дипломатическа офанзива

Анализаторите отбелязват необичайната дипломатическа активност на Путин, което предполага, че той приема натиска на Тръмп сериозно. Кремъл обяви, че тази седмица Путин се е обадил на лидерите на Саудитска Арабия, Бразилия, Индия и други страни, за да ги информира за развитието на преговорите. Изглежда, че Путин е „решил, че е дошло време за истинска дипломация“, каза Дмитрий Тренин, експерт по политика на сигурността.

Тренин прогнозира, че Путин ще се съгласи на среща, ако е доволен от отстъпките, които Зеленски е готов да направи, но добавя, че мащабните руски искания, включително териториални претенции и ограничаване на размера на украинската армия, остават на масата.

Междувременно руската държавна телевизия продължава да осмива Зеленски. Водещата Олга Скабеева заяви, че той се е държал „като ученик“ по време на посещението си в Белия дом.

Въпреки това анализаторите прогнозират, че ако Путин реши, че срещата на върха го устройва, пропагандното послание може да се промени за миг. „Обществото тук не е голям ограничаващ фактор. То вече е свикнало с много неща“, заключи московският политически анализатор Михаил Виноградов, предаде новини.бг.

