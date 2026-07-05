Тома Биков за Пеевски и Атанасова: Демерджиев допусна гаф

кадър: БНТ

Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група, заяви Тома Биков от ГЕРБ в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Тома Биков, ГЕРБ: "Познавам г-жа Атанасова, работил съм с нея. Тя беше изключително добър председател на нашата парламентарна група. Когато я избрахме за конституционен съдия, тя беше избрана с много голямо мнозинство."

Тома Биков, ГЕРБ: "Това, което министърът на вътрешните работи направи, е гаф. Един министър на МВР, когато излиза и поднася някаква информация, трябва да е гарантирал всичко за тази информация. Министърът на МВР трябва да говори с факти. В последната седмица Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър. Ако продължи по същия начин, ще натежи преди всичко на собствената си партия и тя ще се освободи от него."

За модела „Борисов–Пеевски“ депутатът от ГЕРБ коментира:

Тома Биков, ГЕРБ: "Не може да се разгради нещо, което не съществува. През 2021 г. правителството си изкара мандата, има избори и край на правителството „Борисов 3“. Оттам следват 5 години, в които половината управлява Румен Радев, ние управляваме с ПП-ДБ, но ние по-скоро подкрепяме, те управляват, и накрая имаме правителството на Росен Желязков. Всички тези хора ли са „модел“? Това са общи приказки, тяхната функция е да заместят тоталната липса на конкретика. Когато си неспособен да извършиш елементарни действия, започваш да говориш за олигархията, модела, мафията."

По отношение на ВСС Биков заяви:

Тома Биков, ГЕРБ: "Ние нямаме претенции да имаме наша квота във ВСС. Ще видим какви са кандидатите на различните партии и ще преценим кога да подкрепим. Нямаме претенции ние да участваме във ВСС, претенции към имената имаме. Ще проверим какви качества имат – професионални и етични."

За напускането на Делян Добрев от ГЕРБ Биков коментира:

Тома Биков, ГЕРБ: "Не мисля, че някой демонстрира откъсване от ГЕРБ. Делян Добрев има лични планове, най-вероятно умора от политиката. Със сигурност ще липсва на парламентарната група, но няма как да го задължим."

За предстоящите президентски избори и Даниел Вълчев депутатът на ГЕРБ коментира:

Тома Биков, ГЕРБ: "Със сигурност всичко трябва да се обсъжда. Има фаворит и това е действащият президент, и това е съвсем логично. Въпросът е каква ще бъде целта на нашето участие. Дали целта ще е да играем за победа – извън твърдото ядро на ГЕРБ трябва да се играе. Няма как Гюров да бъде вариант за някакво обединение."

За Бюджет 2026 Биков коментира:

Тома Биков, ГЕРБ: "Ако управляващото мнозинство желае все пак бюджетът да бъде и законен, би трябвало да мотивира този свръхдефицит. Когато Гълъб Донев представи този бюджет, целта беше през 2028 г. да сме на 3%. През 2020 г. 3% дефицит го говорихме като огромна опасност, а сега вече сме на етап целта да ни е 3% и не изключвам възможността след години 5% да ни е целта. Притеснява ме, че настоящото правителство работи на забавен каданс в постиндустриалната епоха, а най-важното нещо е скоростта."

За приемането на България в еврозоната Биков заяви:

Тома Биков, ГЕРБ: "Ако не бяхме приети в еврозоната миналата година, нямаше да бъдем приети и през следващите 10–15 години. Част от по-високите цени се дължи и на голямата борба с високите цени. Това постоянно говорене как цените скачат, как едва ли не това стана някаква нормалност, доведе до този ефект. Това, което правителството трябваше да направи за еврозоната, го направи. Мина без приет бюджет, но това се случи по желание на тогавашната опозиция и тогавашния президент Радев."

Редактор "Екип на Петел",

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