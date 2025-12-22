Топ репортерът на БТВ Стоян Георгиев: Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ

Кадър Фб

Топ репортерът на БТВ Стоян Николов също напуска БТВ.

Ето какво съобщи той преди минути:

Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник.

Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа.

Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш.

Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек"

