Топ шеф на "Лукойл" почина внезапно в къща на руски шаман

Кадър Труха

Серията смъртни случаи на руски олигарси продължава.

Бивш мениджър на руската компания за петрол "Лукойл" е намерен мъртъв вчера в град Митищи в близост до Москва. Предполага се, че причината за смъртта е инсулт. Министерството на вътрешните работи в Русия е започнало наказателно дело по случая, съобщи ТАСС, предаде Булевард България.

Александър Суботин е намерен мъртъв в мазе на къща. Медицински екипи са получили сигнал за пациент, който е загубил съзнание "в резултат на инфаркт", предават източници на агенцията.

Собственикът на имота, в който е намерено тялото на бизнесмена, е Алексей Пиндюрин - наричан още "шаманът на Магуа". Съобщава се, че бившият мениджър на "Лукойл" е посещавал шамана няколко пъти, за да се възползва от неговите нетрадиционни услуги за лечение. Този път Суботин отишъл при него, за да му помогне с мархмурлук.

Пиндюрин казва, че бизнесменът "пристигнал при него в състояние на тежка алкохолна и наркотична интоксикация". Тялото на Суботин е открито в стая, "използвана за ямайски вуду ритуали".

Александър Суботин е бивш член на борда на "Търговска къща "Лукойл" и собственик на Нова транспортна компания. Суботини е и брат на Валери Суботин, бивш вицепрезидент по петролни доставки и продажби на "Лукойл".

Това е поредната новина за смъртта на руски бизнесмен. От началото на 2022 г. различни служители на газовите компании "Новатек" и "Газпром" бяха открити мъртви. Във всеки от случаите основната версия на разследващите е самоубийство.

През април стана ясно за смъртта на бившия мениджър на "Новатек" Сергей Протосеня, както и на бившия вицепрезидент на "Газпромбанк" Владислав Аваев. По-рано и други ръководители бяха открити мъртви в Русия, сред тях бяха ръководителят на транспортната служба на "Газпром Инвест" Леонид Шулман, както и Александър Тюляков, заместник-генералния директор на центъра на "Газпром" за корпоративната сигурност.

