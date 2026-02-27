Тошко Йорданов: Трудно мога да изпадна в умиление за Ивайло Калушев

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Очевидно е, че „Има такъв народ“ е единствената дясна политическа партия. „Има такъв народ“ единствена се изправя срещу петроханската секта, срещу нещата, които проповядва тази секта и се изправя твърдо срещу политическо покровителство на педофилията.

Така Тошко Йорданов започна коментара си за случая „Петрохан“.

Това са шестима души, айде единият от тях със сигурност е убиец и п*дал. Аз трудно мога да изпадна в умиление за Ивайло Калушев. Но това, което се е случило, се е случило благодарение на подписите на няколко министри от „Продължаваме промяната“. Това да дадеш на тази секта абсолютна свобода и огромна територия да правят каквото си искат, без държавен контрол и без да имат това право, носи политическа вина, продължи силният човек в ИТН.

Тази трагедия в Петрохан е трагедия за децата. Не мога да изпитвам съчуствие към сектанти, които са използвали деца със сексуална цел. Деца в риск и в потенциален риск. Това да се толерират, да им се даде свобода, все едно, че са част извън България и да правят каквото искат, това няма да го приема, каза още в „Денят започва“ Тошко Йорданов.

