Тошко Йорданов: Тв 7/8 става безплатна

Депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов, който наскоро се завърна като телевизионен водещ в телевизията на Слави Трифонов, обяви голяма новина в ефира на 7/8 в понеделник вечерта.

Йорданов съобщи, че от 6 януари телевизията на Слави Трифонов става безплатна и може да бъде гледана от всички без такса. Това ще е възможно в интернет, пише Блиц.

"От утре (бел. авт. вторник) в 12 часа сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ.

Като е хубаво да гледате политическите предавания, за да знаете какво става в държавата", обяви в ефир Йорданов.

