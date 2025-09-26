Това са последните оригинални Завоеватели в "Игри на волята"
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Ивайло и Александра. Изчезващ вид! Това са последните оцелели от оригиналните Завоеватели в "Игри на волята".
От оригиналните, които облякоха жълтите екипи в началото на сезон 7 в играта са само Димитър и Йордан, но те са на блатото.
Останалите са си у дома.
Към вкъщи днес пое и Тянко, който заедно с Ивайло и Александра премери сили на Арената в оспорван сблъсък за спасение.
Дали ще може племето отново да се възроди, тепърва ще разберем.
Днес в битката за спасение Ивайло безапелационно спечели първото място, както и 100 гроша.
Второто място донесе 50 гроша за Александра, която въпреки, че повечето я подценяват, намира сили, намира възможности да продължи.
За Тянко загубата означава и край на мечтата му за голямата победа.
