Това са последните оригинални Завоеватели в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ивайло и Александра. Изчезващ вид! Това са последните оцелели от оригиналните Завоеватели в "Игри на волята".

От оригиналните, които облякоха жълтите екипи в началото на сезон 7 в играта са само Димитър и Йордан, но те са на блатото.

Останалите са си у дома.

Към вкъщи днес пое и Тянко, който заедно с Ивайло и Александра премери сили на Арената в оспорван сблъсък за спасение.

Дали ще може племето отново да се възроди, тепърва ще разберем.

Днес в битката за спасение Ивайло безапелационно спечели първото място, както и 100 гроша.

Второто място донесе 50 гроша за Александра, която въпреки, че повечето я подценяват, намира сили, намира възможности да продължи.

За Тянко загубата означава и край на мечтата му за голямата победа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!