Товарен кораб потън в Черно море, след като беше поразен от крилати ракети Х-59
Булфото
Товарният кораб Golden Leo, превозващ зърно от Украйна, е потънал в Черно море край Одеса на 26 юли - седмица след като беше поразен от руски крилати ракети.
При атаката загинаха 10 души, а украинските власти определиха удара като грубо нарушение на международното морско право.
В резултат на руската атака корабът получи сериозни повреди по корпуса и надстройката, което доведе до загуба на мореходните му качества и последвалото му потъване“, съобщиха от Украинската администрация на морските пристанища (УАМП), предаде бТВ.
Корабът плаваше под флага на Гвинея-Бисау и беше собственост на турска компания. Той напускаше украинския морски коридор с товар от зърно, когато беше поразен от три руски крилати ракети Х-59/Х-69, съобщиха по-рано от Военноморските сили на Украйна.
По информация на УАМП към момента на потъването на борда не е имало екипаж.
„Припомняме, че след атаката осем членове на екипажа бяха евакуирани в рамките на спасителна операция. За съжаление, девет моряци и един украински лоцман загинаха в резултат на удара“, посочват от администрацията.
От институцията съобщиха още, че са уведомили Международната морска организация и собственика на кораба за руската атака.
Според Украинската администрация на морските пристанища нападенията срещу търговски кораби представляват грубо нарушение на международното морско право и принципите за свобода на корабоплаването.
Областният управител на Одеска област Олег Кипер също осъди нападението срещу товарния кораб.
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