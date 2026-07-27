Товарен кораб потъна в Черно море, след като беше поразен от крилати ракети Х-59

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Товарният кораб Golden Leo, превозващ зърно от Украйна, е потънал в Черно море край Одеса на 26 юли - седмица след като беше поразен от руски крилати ракети.

При атаката загинаха 10 души, а украинските власти определиха удара като грубо нарушение на международното морско право.

В резултат на руската атака корабът получи сериозни повреди по корпуса и надстройката, което доведе до загуба на мореходните му качества и последвалото му потъване“, съобщиха от Украинската администрация на морските пристанища (УАМП), предаде бТВ.

Корабът плаваше под флага на Гвинея-Бисау и беше собственост на турска компания. Той напускаше украинския морски коридор с товар от зърно, когато беше поразен от три руски крилати ракети Х-59/Х-69, съобщиха по-рано от Военноморските сили на Украйна.

По информация на УАМП към момента на потъването на борда не е имало екипаж.

„Припомняме, че след атаката осем членове на екипажа бяха евакуирани в рамките на спасителна операция. За съжаление, девет моряци и един украински лоцман загинаха в резултат на удара“, посочват от администрацията.

От институцията съобщиха още, че са уведомили Международната морска организация и собственика на кораба за руската атака.

Според Украинската администрация на морските пристанища нападенията срещу търговски кораби представляват грубо нарушение на международното морско право и принципите за свобода на корабоплаването.

Областният управител на Одеска област Олег Кипер също осъди нападението срещу товарния кораб.

Редактор "Екип на Петел",

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