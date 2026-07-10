Тръмп: Ако Иран ме убие, ще бъде бомбардиран както никога досега

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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в петък, че е оставил инструкции Иран да бъде бомбардиран "в степен, каквито никога не са виждали преди", ако Техеран успее да го убие.

"Аз съм в списъка им от дълго време. С това си имаме работа", каза Тръмп в инервю за "Ню Йорк поуст", предаде БНР.

"Единственото нещо е, че съм оставил инструкции - ако нещо се случи, просто буквално да ги бомбардират в степен и на нива, каквито никога не са виждали преди", добави той.

Президентът на САЩ също така отрече предишни съобщения, че Израел го е уведомил за скорошни ирански планове да го елиминира, но подчерта, че той е "Номер 1 в списъка за убийства на Иран от дълго време".

Междувременно електронното издание Axios съобщи, че се очаква САЩ и Иран да продължат мирните преговори още следващата седмица. Медията цитира източник, запознат с въпроса, който твърди, че следващият кръг от преговорите вероятно ще се проведе отново в Швейцария.

По-рано през деня президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че преговорите ще продължат по искане на Иран, но не предостави допълнителни подробности, като подчерта, че прекратяването на огъня е "приключило".

Малко по-късно обаче Fars News предаде, че Иран отрича съобщенията, че следващият кръг от преговори със САЩ ще се проведе следващата седмица, като агенцията се позова на информиран източник, близък до иранския преговарящ екип.

Източникът на Fars отхвърли твърденията, че подготовката за преговорите е финализирана и че техническите дискусии ще продължат следващата седмица.

"Тези съобщения са неверни и нямат основание в реалността", каза източникът, добавяйки, че всяко развитие на събитията ще бъде обявено по официалните канали на Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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