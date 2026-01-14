Тръмп: Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи, предадоха агенциите.

Техеран обаче даде знак, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва Асошиейтед прес. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи днес заяви, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.

Тръмп направи това изказване без да оповестява подробности. Ден по-рано американският лидер заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта (за протестиращите) е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон, допълва БТА.

"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели – те спират", каза днес Тръмп. "И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха достоверни източници", добави американският президент.

