Тръмп: Иран иска да сключи сделка със САЩ

01.06.2026 / 11:11 4

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Иран наистина желае да сключи споразумение със САЩ и че то би било от полза както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, предаде Ройтерс.

Тръмп написа това, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти, а Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран обяви, че в отговор е атакувал американска военна база. Това е поредната размяна на удари на фона на преговорите за прекратяване на продължаващата вече три месеца война.

„Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за Съединените щати и за онези, които са с нас“, написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

В същото време Тръмп заяви, че за него е по-трудно да води преговори с Иран заради постоянните политически коментари около конфликта.

„... За мен е МНОГО по-трудно да върша работата си, както трябва и да преговарям, когато политически самозванци непрекъснато и безпрецедентно ме засипват с негативни коментари, повтаряйки отново и отново, че трябва да действам по-бързо или по-бавно, да започна война или да не започвам война, или каквото и да било друго“, написа президентът в "Трут соушъл ".

„Просто седнете спокойно и се отпуснете. В крайна сметка всичко ще се нареди добре - винаги е така!“

В петък Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение по предложено споразумение за удължаване на примирието с Иран, отбелязва БТА.

Коментари
0
1
Burton (преди 6 минути)
Рейтинг: 40186 | Одобрение: 3931
Докато израел не спре да бие по Ливан, тръмп ще си топа топката, ще говори глупостите си. Единственото което няма да се промени дори и след това, е, че палячото няма да спре да сменя акаунти, за да си избива комплексите.
1
0
kjk (преди 17 минути)
Рейтинг: 210941 | Одобрение: 21186
Иранците си казаха условията при които ще сключат сделка!!! Перкото го е подгонила деменцията и повтаря своите желания според настроението си като папагал!!!
2
0
kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 616766 | Одобрение: 120596
Това го чуваме вече два месеца....Иран е атакувал американска база в Кувейт и имало жертви....А Тръмппалячото е отказал на Радев безвизов режим за българите в замяна цистерните да стоят на софийското летище и Радев е дал срок до средата на юни да се изметат от там.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
4
0
уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 131281 | Одобрение: 8581
Като развалена плоча - едно и също върти.

