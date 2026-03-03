Тръмп: Иран искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“
Кадър Youtube
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран иска да преговаря, но вече е твърде късно, тъй като САЩ продължават военната си операция срещу Иран, предаде Ройтерс.
„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушните сили, военноморските сили и ръководството са унищожени. Те искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“, заяви Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, коментирайки аналитична статия.
