Тръмп: Иран искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран иска да преговаря, но вече е твърде късно, тъй като САЩ продължават военната си операция срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушните сили, военноморските сили и ръководството са унищожени. Те искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“, заяви Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, коментирайки аналитична статия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!