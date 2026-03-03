реклама

Тръмп: Иран искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“

03.03.2026 / 15:45 2

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран иска да преговаря, но вече е твърде късно, тъй като САЩ продължават военната си операция срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушните сили, военноморските сили и ръководството са унищожени. Те искат да преговарят. Аз казах: Твърде късно!“, заяви Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, коментирайки аналитична статия.

Коментари
1
0
бачо Кольо (преди 30 минути)
Рейтинг: 21923 | Одобрение: 5793
Дърт лъжец!
Колкото повече,толкова повече!
0
0
Burton (преди 32 минути)
Рейтинг: 34644 | Одобрение: 3974
всъщност е обратното. Буквално са умолявали италианците да съдействат, на което като отговор от Иран са получили - НЕ. ОАЕ за 3 дена сапохарчили около 5млрд$ за ракети, за да се отбраняват. Целия близък изток около 100млрд. Как мислите, докога ще издържат? Дроновете на Иран струват стотинки.

