Тръмп: Испания заслужава да бъде изключена от НАТО

Кадър Телеграм

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Испания заслужава да бъде изключена от НАТО заради недостатъчни разходи за отбрана.

"Имаме изоставащ", заяви Тръмп в Овалния кабинет по повод договореното отделяне на 5 процента от БВП на страните-членки на Алианса за нуждите на отбраната.

Тази вечер американският президент прие финландския си колега Александер Стуб, предаде БНТ.

Домакинът обяви, че Съединените щати ще закупят от Финландия 11 ледоразбивача.

