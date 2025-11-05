Тръмп: Републиканците загубиха заради бюджетната парализа и отсъствието на името ми в бюлетините

Кадър Youtube

Според президента на САЩ Доналд Тръмп изборните поражения на Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

34-годишният Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк и ще стане първият мюсюлмански кмет на най-големия град в Съединените щати. Той беше сравнително непознат, за него се чу само преди месеци. Постигна победа с обещания да облага милионерите с данъци и за мащабни социални програми.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна.

Демократите спечелиха също изборите във Вирджиния и Ню Джърси .

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи БТА.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

