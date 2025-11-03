Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие да взривят света 150 пъти

Кадър Ютуб

Американският президент защити решението на САЩ за ядрени опити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с "достатъчно ядрени оръжия, за да взриви света 150 пъти", но подчерта, че няма да позволи САЩ да бъдат "единствената страна, която не тества" своя арсенал. Това стана по време на интервю за предаването "60 Minutes" по CBS News, цитира Дунав мост

Тръмп отправи директни обвинения към Русия и Китай, твърдейки, че те провеждат тайни ядрени опити.

"Русия тества, и Китай тества, но те не говорят за това," заяви Тръмп. Той добави, че тези предполагаеми тестове се извършват "дълбоко под земята, където хората не знаят какво точно се случва".

Американският президент защити неотдавнашното си решение да нареди възобновяване на американските тестове за първи път от десетилетия.

"Ще тестваме ядрени оръжия, точно както правят другите страни," каза той, добавяйки към списъка на тестващите държави още Северна Корея и Пакистан. "Ние сме отворено общество. Ние сме различни. Говорим за това."

Уточнения от администрацията

Твърденията на Доналд Тръмп за активни ядрени експлозии от страна на Русия и Китай обаче изглежда са в противоречие с публични изявления на собствената му администрация. Според CBS News, номинантът на Тръмп за ръководител на Стратегическото командване на САЩ, вицеадмирал Ричард Корел, наскоро е заявил пред Конгреса, че нито Русия, нито Китай провеждат ядрени експлозивни тестове.

Освен това, енергийният секретар Крис Райт уточни в неделя, че тестовете, които САЩ възнамеряват да проведат, не са ядрени експлозии. По информация на Washington Post, Райт е обяснил, че става въпрос за "системни тестове" и "некритични експлозии", които проверяват другите компоненти на оръжието, а не самия ядрен взрив.

Разговори за денуклеаризация

Въпреки резкия тон, Тръмп отбеляза, че е обсъждал въпроса за денуклеаризацията както с руския президент Владимир Путин, така и с китайския лидер Си Дзинпин.

"Имаме повече ядрени оръжия от други страни... Трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията," коментира той.

