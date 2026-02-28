реклама

Тръмп: САЩ започна „мащабни бойни операции“ в Иран

28.02.2026 / 10:00 1

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Съединените щати са започнали „мащабни бойни операции“ в Иран.

"Нашата цел е да защитим американския народ като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим“, заяви Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи, видя БНТ. 

Той заявява, че "заплашителните действия на Техеран пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“.

"В продължение на 47 години“, добавя Тръмп, "иранският режим скандира "Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролитие“.

Той се позовава на кризата с американското посолство от 1979 и 1981 г., когато 66 заложници бяха държани в плен в продължение на 444 дни, припомня "Фокус". 

"Това е масов терор и ние няма да го търпим повече".

