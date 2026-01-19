Тръмп: "Ще бъде свършена работата" по премахването на "руската заплаха" за Гренландия

стопкадър: Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Дания се е оказала неспособна да направи каквото и да било, за да премахне "руската заплаха" от Гренландия, и посочи, че "сега е моментът тази работа да бъде свършена и тя ще бъде!!!", предаде Ройтерс.

"От 20 години НАТО говори на Дания: "Вие трябва да премахнете руската заплаха от Гренландия". За жалост Дания е неспособна да направи каквото и да било по въпроса", написа Тръмп в своята социална платформа "Трут соушъл", посочва БТА.

Белият дом, датското представителство в Европейския съюз и Министерството на външните работи на Дания за момента не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар на думите на Тръмп.

Президентът на САЩ многократно заяви, че няма да се задоволи с нищо друго освен с превръщането на автономната датска територия Гренландия в американска собственост, отбелязва Ройтерс.

Лидерите на Дания и Гренландия настояват, че островът не е за продан и населението му не иска да бъде част от Съединените американски щати.

В събота Тръмп заплаши да наложи нови мита на европейски държави, докато на САЩ не бъде позволено да купят Гренландия.

Засилващото се присъствие на Китай и Русия в Арктика прави Гренландия жизненоважна за националната сигурност на САЩ, обръща внимание американският държавен глава.

Дания и други европейски страни на свой ред отбелязват, че Гренландия отдавна е защитена по силата на пакта за колективна отбрана на НАТО, акцентира Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!