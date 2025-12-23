реклама

Тръмп: Централната банка на САЩ няма да бъде оглавена от човек, който не се съгласява с мен

23.12.2025 / 21:14 1

Кадър Youtube

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп, заяви днес, че следващият ръководител на американската централна банка, наричана официално Управление на федералния резерв (УФР), "в никакъв случай няма да бъде човек, който не се съгласява с него", предаде Ройтерс.

Засега има петима кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на действащия президент на УФР изтече през май догодина, посочва БТА. 

Тръмп каза и че иска следващият управител да понижи основните лихвени проценти, ако пазарите се развиват добре.

Пешо от Виница (преди 29 минути)
Рейтинг: 103504 | Одобрение: 32284
Страшна новина ,която вече ме развълнува! Благодаря ти ,петел от сърце!! А това ,че не публикува нито ред за вчерашния празник на Гранична полиция във Варна-нито ред.Мда, тази новина не е важна, нищо ,че се събра народ пред паметника на граничаря в морската градина. Нищо ,че се поднесоха венци и цветя.Нищо ,че една възрастна жена ,на която синът й-граничен полицай бе убит,дойде чак от Малко Търново.Тя не е важна за вас! Нищо ,че се говореше  за българските граничари. Дори ви изпратих снимки ,защото вие сами не се сетихте да дойдете и почетете  делото на БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЧАРИ?  Прави сте в неидването! Нали сме колония и трябва да показваме новини свързани само с големия брат...Прави сте! Само се чудя,нали уж и вие сте българи...?

Форум
