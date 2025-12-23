Тръмп: Централната банка на САЩ няма да бъде оглавена от човек, който не се съгласява с мен

Кадър Youtube

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп, заяви днес, че следващият ръководител на американската централна банка, наричана официално Управление на федералния резерв (УФР), "в никакъв случай няма да бъде човек, който не се съгласява с него", предаде Ройтерс.

Засега има петима кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на действащия президент на УФР изтече през май догодина, посочва БТА.

Тръмп каза и че иска следващият управител да понижи основните лихвени проценти, ако пазарите се развиват добре.

