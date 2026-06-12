Тръмп: Войната в Иран приключи, постигнахме мирно споразумение

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Въпреки че Иран отрича да е постигнал мирно споразумение със САЩ, Доналд Тръмп изненадващо оповести, че е „сложил край на войната“.

„Днес сложихме край на войната с Иран и те се съгласиха никога повече да не изграждат ядрени оръжия“, заяви той по време на реч в подкрепа на кандидата за губернатор на Джорджия Бърт Джоунс, цитира Новини.бг

Междувременно израелски изтребители бомбардираха град в южен Ливан в петък, въпреки обявяването на края на войната с Иран от президента на САЩ Доналд Тръмп и оптимизма му относно продължаващите преговори с Ислямската република.

Ливанската национална информационна агенция (NNA) съобщи, че израелски изтребители са започнали атака около 06:30 ч. местно време в селски район близо до град Дибин, на около 9,5 километра северно от израелската граница. Досега няма съобщения за жертви.

Държавната медия съобщи също, че израелските военни са извършили още един въздушен удар през нощта в град Хиам, само на 6 километра от границата.

Редактор "Екип на Петел",

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