Тръмп дава старт на своя Съвет за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще даде старт днес на своя Съвет за мир, първоначално предназначен да помогне за прекратяване на опустошителната война в Газа, но който сега той вижда в по-мащабна роля, за която мнозина се опасяват, че ще съперничи или ще подкопае ООН, предаде Ройтерс.

Тръмп, който ще председателства Съвета, е поканил десетки други световни лидери да се присъединят към него и предвижда организацията да се занимава с други глобални предизвикателства извън Газа, въпреки че, както заяви, не възнамерява да бъде заместител на Организацията на обединените нации, предаде БНР.

Някои традиционни съюзници на САЩ се възпротивиха на присъединяването към Съвета, за финансирането на който Тръмп иска по 1 млрд. долара за страна постоянен член, като реагираха предпазливо или отказаха поканата.

Освен САЩ никой друг постоянен член на Съвета за сигурност на ООН - петте държави с най-голяма дума по международното право и дипломацията от края на Втората световна война - все още не се е ангажирал да се присъедини.

Русия уточни късно в сряда, че проучва предложението, след като Тръмп заяви, че ще се присъедини. Франция отказа. Великобритания съобщи днес, че не се присъединява. Китай все още не е заявил дали ще се присъедини.

Създаването на Съвета беше одобрено от резолюция на Съвета за сигурност на ООН като част от мирния план на Тръмп за Газа, а говорителят на ООН Роландо Гомес заяви в четвъртък, че ангажирането на ООН с новата организация ще бъде само в този контекст.

Около 35 държави обаче са се ангажирали да се присъединят, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Египет, Турция и Беларус. (България също има покана – б.р.)

Церемонията по подписването ще бъде в Давос, Швейцария, където се провежда ежегодният Световен икономически форум, събиращ световни политически и бизнес лидери.

