Тръмп и Путин ще си говорят

Снимка: Президентство на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският държавен глава Володимир Зеленски. Новината съобщи Белият дом, цитиран от „Ройтерс”.

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, предаде БТА.

