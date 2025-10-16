реклама

Тръмп и Путин ще си говорят

16.10.2025 / 18:16 2

Снимка: Президентство на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският държавен глава Володимир Зеленски. Новината съобщи Белият дом, цитиран от „Ройтерс”.

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, предаде БТА.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
Пешо от Виница (преди 15 минути)
Рейтинг: 102492 | Одобрение: 32122
Тръмп: "Товариш Путин,чух ,че има ваши "Орешници" в Куба и Венецуела".Вярно ли е? Путин: "Не, не е напълно вярно,щото и в Того има от "Орешниците".  Вие давате Томахок ,пък аз на своите приятели "Орешници"-справедливо .Тръмп: "И,ся,кво праим? Путин: "Нищо лично. Не отговаряме за действията на нашите приятели. Искат,натискат копчето и ...Вашингтон изчезва...Натискат бутончето за втори път и ...Ню Йорк също изчезва...Та ,те та те!"  Следва мълчание около три минути , а после и съобщение от американска страна: "Вашите приятели на два пъти са натиснали бутончето.Моля ви,кажете им да не натискат за трети път..."
0
1
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 148284 | Одобрение: 16534
Ментора ще набива канчето на агент Краснов по телефона!!!:devil:Ухилен:woot:

