Тръмп измисли нов повод да анексира Гренландия: Великобритания предава на Мавриций островите Чагос, това е слабост, а Китай и Русия разбират само от сила

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението на Великобритания да предаде на Мавриций суверенитета над спорните острови Чагос е една от причините той да поиска господство над Гренландия.

Тръмп, който замина за Давос, за да участва в Световния икономически форум, изостри риториката си за придобиването на арктическата територия. Американският лидер публикува редица постове в социалната мрежа Трут сошъл по темата за завземането на Гренландия, която е автономна територия на Кралство Дания – държава съюзник на САЩ в рамките на НАТО.

"Шокиращо е, че нашият "великолепен" съюзник в НАТО – Обединеното кралство, в момента планира да отстъпи остров Диего Гарсия, където има жизненоважна военна база на САЩ, на Мавриций, и то БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА", гласи една от публикациите на Тръмп.

"Няма никакво съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на тотална слабост. Това са световни сили, които признават само СИЛАТА. Ето защо под мое ръководство, сега – след едва една година, САЩ са по-уважавани от когато и да било", добави Тръмп, цитира OFFnews.bg.

Според него отстъпването от Обединеното кралство "на такава изключително важна територия е акт на ОГРОМНА ГЛУПОСТ и е поредната от многото причини, свързани с националната сигурност, поради които трябва да придобием Гренландия", посочи американският лидер.

Великобритания подписа споразумение за предаването на Мавриций на суверенитета над спорните и стратегически разположени острови Чагос през април миналата година, припомня Асошиейтед прес, цитирана от БТА. На най-големия остров в архипелага в Индийския океан – Диего Гарсия, е разположена стратегически важна американско-британската военноморска и военновъздушна база. Съгласно споразумението Лондон ще плаща на Мавриций 101 милиона лири (136 милиона щатски долара) годишно, за да откупи правото да ползва базата за най-малко 99 г.

