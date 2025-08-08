Тръмп обяви среща с Путин

Снимка: Пиксабей

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.

На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: "Не, не трябва. Не", допълва БТА.

Руският президент Владимир Путин каза вчера, че се надява да се срещне следващата седмица с американския си колега Доналд Тръмп, вероятно в Обединените арабски емирства, въпреки че представител на Белия дом изрази съмнения, че срещата ще се състои, освен ако лидерът на Кремъл не се съгласи да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски.

Путин направи това изявление малко преди крайния срок, поставен от Белия дом на Москва да покаже напредък за прекратяването на 3-годишната война в Украйна или да понесе допълнителни икономически санкции.

