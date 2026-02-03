Тръмп обяви търговска сделка с Индия: По-ниски мита срещу отказ от руски петрол

кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник търговско споразумение с Индия, което намалява американските мита върху индийски стоки до 18% от досегашните 50%. В замяна Индия се ангажира да прекрати покупките на руски петрол и да намали търговските бариери за САЩ.

Новината доведе до ръст на акциите на големи индийски компании, търгувани в САЩ. Акциите на Infosys поскъпнаха с 4,3%, Wipro – с 6,8%, HDFC Bank – с 4,4%, а борсово търгуваният фонд iShares MSCI India се повиши с 3%.

Обявлението на Тръмп подкрепи и по-широкия пазарен оптимизъм около производителите на чипове и изкуствения интелект, като основните борсови индекси приключиха деня на зелено.

Ангажименти за „Купувайте американско“



Тръмп заяви, че Моди е поел ангажимент Индия да „КУПУВА АМЕРИКАНСКО на много по-високо ниво“, включително енергийни доставки за над 500 млрд. долара – въглища, както и технологии, селскостопански и други продукти.

„Те ще продължат и с намаляване на тарифните и нетарифните бариери срещу Съединените щати до НУЛА“, заяви Тръмп.

Преди завръщането на Тръмп в Белия дом и рязкото повишаване на митата миналата година, Индия имаше едни от най-високите тарифи в света – средна приложима ставка от 15,6% и ефективна ставка от 8,2%, сочат данни на Световната търговска организация.

Малко детайли, много въпроси



Съобщението на Тръмп в Truth Social не дава конкретика за началната дата на по-ниските мита, крайния срок за прекратяване на покупките на руски петрол или кои американски продукти Индия ще купува. Към края на понеделник Белият дом не беше издал президентска прокламация или официално уведомление във Федералния регистър, необходими за влизане на промените в сила.

Индийските министерства на търговията и външните работи не коментираха веднага, както и руското посолство във Вашингтон.

За разлика от предишни сделки на САЩ с Япония и Южна Корея, този път не бяха обявени конкретни ангажименти за инвестиции в американската икономика.

Споразумението поставя Индия „в общи линии наравно с азиатските ѝ партньори“ с мита между 15% и 19%, заяви икономистът Мадхави Арора от Emkay Global. По думите ѝ това ще премахне непропорционален натиск върху индийския износ и рупията.

Индийските пазари бяха сред най-слабо представящите се сред развиващите се икономики през 2025 г., след като САЩ наложиха митата и чуждестранните инвеститори започнаха масово да изтеглят капитали.

Американският бизнес реагира предпазливо. Търговската камара на САЩ определи сделката като напредък към по-широко търговско споразумение. В същото време коалиция от над 800 малки компании – „We Pay the Tariffs“ – предупреди, че това представлява „600% увеличение на данъците за американските бизнеси спрямо 2024 г.“, когато митата върху индийския внос са били около 2%–3%.

„Чудесно беше да разговарям с моя скъп приятел президента Тръмп. Радвам се, че продуктите „Произведено в Индия“ вече ще се облагат с намалено мито от 18%“, написа Моди в X. „Големи благодарности към президента Тръмп от името на 1,4 млрд. индийци“.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял заяви, че сделката ще сближи икономиките на двете страни и ще отвори „безпрецедентни възможности“ за фермери, малки и средни предприятия и висококвалифицирани кадри.

Сделката идва дни след като Индия подписа дългоочаквано търговско споразумение с ЕС, което ще намали или премахне митата за 96,6% от търгуваните стоки по стойност.

Тръмп съобщи за сделката в социалните мрежи след телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди, като уточни, че Индия ще започне да купува петрол от САЩ и потенциално от Венецуела.

Представител на Белия дом заяви пред Reuters, че САЩ отменят наказателното мито от 25% върху целия внос от Индия, наложено заради покупките на руски петрол. То беше добавено към вече действаща „реципрочна“ тарифа от 25%.

Администрацията на Тръмп се опитва да финализира рамкови търговски сделки с ключови партньори преди Върховният съд на САЩ да се произнесе по законността на „реципрочните“ мита.

В събота Тръмп намекна и за възможна сделка Индия да купува венецуелски петрол – ход, който би компенсирал част от руския внос. Индия, третият по големина вносител на петрол в света, покрива около 90% от нуждите си чрез внос, като евтиният руски петрол след 2022 г. значително намали разходите ѝ.

По данни на Reuters Индия вече започва да намалява покупките от Русия – от около 1,2 млн. барела дневно през януари до очаквани 800 хил. барела дневно през март, предаде frognews.bg.

