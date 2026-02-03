Кремъл: Не сме чули от Индия, че спира да купува руски петрол

Още по темата Тръмп обяви търговска сделка с Индия: По-ниски мита срещу отказ от руски петрол

Кадър Ютуб

Кремъл заяви във вторник, че не е чул никакви изявления от Индия за спиране на доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Делхи е съгласна да ги спре като част от търговско споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник търговско споразумение с Индия, което намалява американските мита върху индийските стоки от 50% на 18% в замяна на спирането на покупките на руски петрол от Индия и намаляването на търговските бариери.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия внимателно анализира изказванията на Тръмп относно отношенията с Индия.

На въпроса дали Индия е решила да спре да купува руски петрол, Песков отговори: "Досега не сме чули никакви изявления от Делхи по този въпрос".

"Ние уважаваме двустранните отношения между САЩ и Индия", заяви Песков пред репортери. "Но не придаваме по-малко значение на развитието на напреднало стратегическо партньорство между Русия и Индия. Това е най-важното за нас", каза той допълни, че "възнамеряваме да продължим да развиваме двустранните си отношения с Делхи".

Индия стана най-големият купувач на руски суров нефт на морски транспорт след началото на войната на Москва в Украйна през 2022 г. Това предизвика негативна реакция сред западните държави, които наложиха санкции на енергийния сектор на Русия с цел да ограничат приходите на Москва и да затруднят финансирането на войната, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!