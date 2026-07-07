Тръмп отново насочи вниманието си към Гренландия: Трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че до изказването му се стига на фона на започващата в Анкара среща на върха на НАТО.

Твърденията на Тръмп, че САЩ трябва да придобият или да контролират Гренландия – полуавтономна датска територия – предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген – и двете страни са учредители на НАТО – и в по-широк план в цяла Европа, посочва БТА. Впоследствие въпросът продължи да бъде разглеждан, но в сферата на дипломацията.

"Тя трябва да бъде контролирана от САЩ, а не от Дания", заяви Тръмп пред репортери по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Американският президент подчерта, че въпросът за контрола над Гренландия е навредил на отношенията на САЩ и НАТО.

"Това е, което навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи пари, за да помогне наистина на Гренландия, но тя е важна за САЩ и е заобиколена от китайски и руски кораби, а това няма да се случи", заяви Тръмп. "Те няма да се съгласят с това, при всичките пари, които харчим, за да им помогнем срещу Русия", добави той.

През юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че разговорите с Дания и Гренландия продължават ежемесечно.

На фона на тези изказвания Дания планира да закупи от САЩ два разузнавателни самолета за проследяване на подводници, за да подобри наблюдението си над Арктика и северната част на Атлантическия океан, отбелязва ДПА.

Самолетите са "Боинг Пи-8А Посейдон" (Boeing P-8A Poseidon), съобщи в изявление датското Министерство на отбраната.

Тези самолети, които са особено подходящи за наблюдение на обширни морски райони, както и за откриване на вражески подводници, са базирани на конструкцията на пътническия самолет "Боинг 737-800" (Boeing 737-800).

Министерството изтъкна ролята, която самолетите могат да изиграят в отбраната на Гренландия.

"С новите самолети за морско патрулиране способностите на Дания да защитава суверенитета си и да извършва наблюдение на региона ще се повишат значително", заяви министърът на отбраната на Дания Йепе Брус. "Освен това с придобиването им даваме ясен сигнал, че приемаме сериозно нашата обща отговорност в рамките на НАТО", подчерта той.

Преди това се обсъждаше възможността за наемането на подобни самолети от Норвегия или закупуването на шведски самолети за тази цел.

Редактор "Екип на Петел",

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