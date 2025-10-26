Тръмп се разтанцува на червения килим при пристигането си в Малайзия

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ беше посрещнат на летището от малайзийски официални лица и тълпа зрители, развяващи знамена и танцуващи, преди срещата на върха с лидерите от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Самият Тръмп, в негов стил, също започна да танцува с група танцуващи от Малайзия след слизането му от самолета.

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс, пише "Блиц".

В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

По-рано днес американският президент присъства на подписването от лидерите на Тайланд и Камбоджа на разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни след намесата на Тръмп през юли за прекратяването на кървав петдневен конфликт на границата им.

В Куала Лумпур Тръмп подписа също споразумения за реципрочна търговия с Камбоджа и за критичните минерали с Тайланд. Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия.

