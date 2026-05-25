Тръмп влиза в болница

25.05.2026 / 17:37 1

Кадър Ютуб

Нови здравословни проблеми се въртят около  Доналд Тръмп  , тъй като той се отправя към болница за трети път за 13 месеца, честота, която кара медицински експерти публично да поставят под въпрос физическото му състояние и психическата му годност за поста.

Президентът е планирал да посети медицинския център „Уолтър Рийд“ във вторник за медицински и стоматологичен преглед, предаде Дейли мейл

Тръмп е бил при лекар през април 2025 г. за годишния си физически преглед, преди да се върне през октомври за „планиран последващ преглед“.

Последното посещение идва в момент, когато президентът е виждан на публични събития с нарастващ брой синини и червени петна по кожата, включително по врата и ръцете.

Обществеността също обръща внимание. Проучване на Washington Post-ABC News-Ipsos, проведено през април, установи, че само 40 процента от американците вярват, че Тръмп има умствената острота, за да бъде президент.

Коментари
robotron2000 (преди 18 минути)
Рейтинг: 60435 | Одобрение: 1170
ако хвърли топа, в Иран ще има три дена празненства! Както в приказките: три дена яли пили и се веселили! 

