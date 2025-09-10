Тръмп за руското нападение над Полша: Ето, започна се!

Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп реагира в социалната мрежа Truth Social с думите „Ето, започна се!“ след новината, че полската армия е свалила руски дронове, нарушили въздушното пространство на страната.

Полският премиер Доналд Туск съобщи за 19 нарушения през нощта и поне три свалени дрона, като обвини Русия в провокация. Той подчерта, че ситуацията е по-опасна от всички досегашни и приближава Европа към открит конфликт. Варшава се позова на член 4 от НАТО и поиска спешни консултации със съюзниците, пише Блиц

Москва отрече участие и заяви, че дроновете имат ограничен обхват, но въпреки това изрази готовност за разговори с Полша. Украинският президент Володимир Зеленски определи случая като „опасен прецедент“ и опит за унижение на Полша, призовавайки НАТО за твърда реакция.

Полският външен министър Радослав Сикорски също отхвърли тезата за случайност, посочвайки, че броят на дроновете изключва техническа грешка. Той нарече инцидента безпрецедентна атака срещу територията на Полша, НАТО и ЕС.

Полша настоява за по-голяма подкрепа от партньорите си. Великобритания вече обяви, че разглежда варианти за подсилване на противовъздушната отбрана, а германският канцлер Фридрих Мерц осъди действията на Русия като безразсъдни и опасни за човешки животи. Според Берлин Москва „тества“ единството на НАТО и поставя под сериозно изпитание сигурността в региона.

