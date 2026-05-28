Тръмп заплаши още една държава с военни действия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военни действия съюзника на САЩ Оман, ако страната застане на страната на Иран относно евентуално съвместно управление на Ормузкия проток, пише БГНЕС.

Тръмп заяви, че Оман трябва да „се държи прилично“, иначе САЩ ще „ги унищожат“, когато бе попитан дали би приел краткосрочно споразумение Иран и Оман да контролират водния път.

„Не, проливът ще бъде отворен за всички. Това са международни води и Оман ще се държи като всички останали, или ще трябва да ги взривим. Те разбират това, всичко ще бъде наред“, каза Тръмп.

Белият дом не реагира веднага на въпрос дали президентът е използвал грешен израз и е имал предвид Иран, а не Оман. Оман е ключов съюзник на САЩ, който играе посредническа роля в конфликта в Близкия изток и сам е бил обект на атаки от Иран. Държавният департамент на САЩ по-късно публикува видео и транскрипт с думите на Тръмп без корекция или уточнение. По-рано президентът изглежда е объркал Иран и Венецуела в свои изказвания.

САЩ и Иран продължават преговори за бъдещо споразумение, свързано с Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния петрол. Тръмп изрази нарастващо нетърпение, тъй като дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване изглеждат в застой.

